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تفاصيل بدء الأسبوع الثاني من خطة التدريب لهيئة التمريض بجامعة المنصورة على التعامل مع المصابين بكورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلنت جامعة المنصورة، عن بدء كلية التمريض اليوم الأحد بتنفيذ الاسبوع الثانى، لخطة الجامعة لتدريب هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية على كيفية التعامل ورعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا مع اتخاذ الإحتياطات الازمة والوقاية الشخصية لأعضاء الفريق الطبي.

يأتي التدريب تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة أمينة النمر عميد الكلية، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية.

تم التدريب فى معامل المهارات الإكلينيكية وتضمن اليوم تدريب، ٢٠ من هيئة التمريض بمركز الأورام بالإضافة الى عدد من طلاب الإمتياز المتطوعين للعمل فى حال الحاجه اليهم وذلك لدعم جاهزية المؤسسات الصحيةللتعامل مع حالات أكثر تطورا لما نحن فيه الأن.


تم التدريب مع التأكيد على تناول الإجراءات الوقائية من بداية دخول المريض وحسب تصنيف حالته حتى استقرار التعامل معه والحكم على الحالة بعد ذلك، متابعة المرضى من خلال المونيتورز وإعطاء الأكسجين والرعاية على أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة الى إجراءات التحكم فى العدوى وارتداء الواقيات المناسبة وثقافة التعامل معها وترشيد الاستهلاك طبقا لمعايير وبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وسيستكمل التدريب هذا الأسبوع لهيئة التمريض من داخل مستشفى الطوارئ، الباطنه التخصصى، العيون.

وعلي صعيد اخر شهدت جامعة المنصورة تدريب ما يزيد عن ١٠٠ من أعضاء هيئةالتمريض بمستشفى جامعة المنصورة الجامعى، فى معامل المهارات الإكلينيكيه بكلية التمريض، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتدريب طواقم مدربة على التعامل الأمثل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى حالة تزايد الأعداد المصابة.

واختتم الأسبوع الأول من الخطه بتدريب ١٠٠ من أعضاء هيئة التمريض الغير عاملين فى وحدات العناية المركزه لدعم جاهزية المؤسسات الصحيةللتعامل مع حالات أكثر تطورا لما نحن فيه الأن.

وتم التدريب مع التأكيد على تناول الإجراءات من بداية دخول المريض وحسب تصنيف حالته حتى استقرار التعامل معه والحكم على الحالة بعد ذلك ومتابعة المرضى من خلال المونيتورز وإعطاء الأكسجين والرعايه على أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة الى إجراءات التحكم فى العدوى وارتداء الواقيات المناسبة وثقافة التعامل معها وترشيد الاستهلاك طبقا لمعايير وبروتوكولات وزارة الصحه ومنظمة الصحه العالمية.

وسيتوالى التدريب الأسبوع القادم بتدريب يوميا لمجموعه من المراكز الطبيه المتخصصة بالجامعة.
تفاصيل بدء الأسبوع الثاني من خطة التدريب لهيئة التمريض بجامعة المنصورة على التعامل مع المصابين بكورونا
تفاصيل بدء الأسبوع الثاني من خطة التدريب لهيئة التمريض بجامعة المنصورة على التعامل مع المصابين بكورونا
تفاصيل بدء الأسبوع الثاني من خطة التدريب لهيئة التمريض بجامعة المنصورة على التعامل مع المصابين بكورونا
تفاصيل بدء الأسبوع الثاني من خطة التدريب لهيئة التمريض بجامعة المنصورة على التعامل مع المصابين بكورونا
تفاصيل بدء الأسبوع الثاني من خطة التدريب لهيئة التمريض بجامعة المنصورة على التعامل مع المصابين بكورونا
تفاصيل بدء الأسبوع الثاني من خطة التدريب لهيئة التمريض بجامعة المنصورة على التعامل مع المصابين بكورونا
تفاصيل بدء الأسبوع الثاني من خطة التدريب لهيئة التمريض بجامعة المنصورة على التعامل مع المصابين بكورونا
تفاصيل بدء الأسبوع الثاني من خطة التدريب لهيئة التمريض بجامعة المنصورة على التعامل مع المصابين بكورونا
تفاصيل بدء الأسبوع الثاني من خطة التدريب لهيئة التمريض بجامعة المنصورة على التعامل مع المصابين بكورونا
تفاصيل بدء الأسبوع الثاني من خطة التدريب لهيئة التمريض بجامعة المنصورة على التعامل مع المصابين بكورونا

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الصحة العالميه الإصابة بفيروس كورونا أجهزة التنفس الصناعى

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