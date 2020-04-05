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كشف حساب وهدّافي الرجاء في دوري القسم الثاني

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:28 م
الرجاء
الرجاء
رأفت أمين
يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، المركز الخامس، بجدول ترتيب مجموعة (بحري) في مسابقة القسم الثاني، عقب مرور 6 جولات من منافسات الدور الثاني، للموسم الحالي 2019-2020.

ويملك الفريق المطروحي، في رصيده 26 نقطة، جمعهم من الفوز في 7 مباريات، منهم 6 انتصارات على ملعبه، و انتصار وحيد بالخارج، و5 تعادلات، منهم
تعادلين بالداخل، و3 تعادلات بالخارج ، وتلقى الرجاء الخسارة في 5 مباريات، جميعهم، خارج ملعبة.

سجل لاعبي فريق محاربي الصحراء، 27 هدف بواقع 21 هدف على ملعبه في مطروح، و7 أهداف خارج القواعد.

واستقبل الفريق التابع لمحافظة مطروح، 22 أهداف، في مرماه، منهم 7 أهداف في ملعبه، مقابل 15 خارجه.

ويبقى لفريق الرجاء المطروحى 5 مباريات في حالة عودة النشاط، المتوقف بسبب الكوورنا، إذ سيستضف الرجاء في الجولة الـ 18 نظيره فريق غزل المحلة،
ثم يخرج للقاء دكرنس في الجولة 19، قبل أن يلاقي فاركو في الجولة 20، ثم يلعب مع دمنهور خارج ملعبه في الجولة الـ21، ويختتم الموسم خارج ملعبه بمواجهة المنصورة.

هدافي فريق الرجاء

1- إبراهيم رخا 5 أهداف
2- عزت جمال 3 أهداف
3- هشام فتح الله 3 أهداف
4- محمد حمبوزو هدفين
5- إسلام جمارك هدفين
6- بلال جمال هدفين
7- محمود عبد العاطي هدفين
8- وائل فراج هدفين
9- سعيد أحمد هدف
10- رزق عبد الحليم هدف
11- طارق سالم هدف
12- محمود قرنى هدف
13- خالد أبو زيادة هدف
14- محمد إسماعيل هدف

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة
2- غزل المحلة 32 نقطة
3- فاركو 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- الرجاء 26 نقطة
6- أبو قير 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- بلدية المحلة 22 نقطة
9- الحمام 20 نقطة
10- الأوليمبى 19 نقطة
11- مالية كفرالزيات 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط

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