ماكينة أهداف لا تتوقف.. أرقام المحارب الجزائري "بغداد بونجاح" صفقة الأهلي المُنتظرة

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مفاوضات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع الجزائري بغداد بونجاح نجم السد القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “fennecfootball" الجزائرية، أن الأهلي تواصل بالفعل مع "بونجاح" وإدارة ناديه وعرض مبلغ 7 مليون دولار للتعاقد مع اللاعب مطلع الموسم الجديد.





وأكدت الصحيفة الجزائرية أن نادي السد القطري يقترب من الموافقة على عرض الأهلي لضم الجزائري بغداد بونجاح، وذلك بعدما رحب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء الموسم المقبل، ورفع رغبته لإدارة ناديه.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام الجزائري بغداد بونجاح صفقة الأهلي المنتظرة:-





بغداد بونجاح من مواليد 24 نوفمبر لعام 1991 بمدينة "وهران" الجزائرية ويبلغ عمره (28 عامًا)، ويلعب في مركز المهاجم الصريح، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" 8 مليون و500 ألف يورو.





بدأ الجزائري "بونجاح" مسيرته الكروية ضمن صفوف فريق رائد شباب غرب وهران عام 2009 واستمر مع الفريق حتي 2011، قبل أن ينتقل لصفوف نادي إتحاد الحراش واستمر حتي 2013، وخاض مع الفريق 54 مباراة، وسجل 18 هدفًا، ولفت إليه أنظار بعض الأندية العربية التي دخلت في مفاوضات للتعاقد معه.





انتقل المهاجم الجزائري إلي نادي النجم الساحلي التونسي موسم 2013 / 2014، وخاض مع الفريق التونسي 76 مباراة في مختلف البطولات، ونجح في إحراز 46 هدفًا، وحصد مع الفريق لقب الدوري التونسي، وكأس تونس "مرتين، كما توج مع الفريق بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.





توجه "بونجاح" صوب قطر وانضم لصفوف نادي السد القطري موسم 2015 / 2016، وخاض 102 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات، واستطاع تسجيل 113 هدفًا، وصنع 31 هدفًا، وتوج مع الفريق بلقب الدوري القطري موسم 2018 / 2019، كما فاز بجائزة هداف البطولة "مرتين" موسمي 2016 / 2017، 2018 / 2019.





وحصل مهاجم السد على جائزة هداف دوري أبطال آسيا 2017 / 2018 بعد تسجيله 13 هدفًا، كما توج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2019 بعدما سجل 3 أهداف بالتساوي مع حمدي الهوني لاعب الترجي التونسي، كما حصل على جائزة لاعب العام في الجزائر عام 2018.





وخاض بغداد بونجاح 35 مباراة دولية رفقة المنتخب الجزائري بداية من عام 2013، وسجل 16 هدفًا وصنع 6 أهداف، وكان أحد عناصر كتيبة منتخب الخضر المتوج بكأس أمم إفريقيا 2019.



