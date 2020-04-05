تعرف على الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة قبل مناقشتها داخل البرلمان

حصلت بوابة "الفجر" على نسخة من الصورة الإجمالية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020-2021، والذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب، قبل أن يتم إرجاء مناقشته بسبب انتشار "كورونا"، ولم توزع الصورة الإجمالية على أعضاء البرلمان حتى الآن، كما هو متبع في العادة.





وطبقًا للصورة الإجمالية لمشروع الموازنة، خصصت الدولة المصرية 335 مليار جنيه للأجور، بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة زيادة 11.3%.





فيما بلغ العجز الكلي 4320936 جنيهًا، وبلغ الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم 9876625 ليزيد عن العام الماضي والذي يبلغ 8209561 جنيهًا.



