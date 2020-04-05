الدفاع الأمريكية تؤيد إقالة قائد حاملة طائرات تفشى بها كورونا





أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد، أنه يؤيد قرار إقالة قائد حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" بعدما طالب بإخلاء بارجته، التي أصيب أفراد من طاقمها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".





وأكد إسبر على أن وزير البحرية توماس مودلي "اتخذ قرارا صعبا، لدي ثقة تامة به وبقادة البحرية وأدعم قرارهم".





ولكن إسبر الذي بدا محرجًا، تحفظ عن تحمل مسؤولية هذا القرار رافضا تحديد ما إذا كان نال موافقة هيئة الأركان العسكرية، ورفض أن يوضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد أثر في القرار.





وأقيل قائد حاملة الطائرات بريت كروزير، يوم الخميس الماضي، بعدما وجه رسالة إلى قيادته يطلب فيها الإخلاء الفوري للبارجة المتوقفة في جزيرة غوام في المحيط الهادئ، في ضوء إصابة العديد من أفراد طاقمها بفيروس كورونا، وقال في رسالته: "لسنا في حال حرب، ولا سبب ليموت البحارة".





لكن ما قام به أزعج ترامب الذي قال السبت في مؤتمر صحفي في شأن فيروس كورونا: "ما قام به فظيع".





وانتقد العديد من النواب الديمقراطيين الإقالة الفورية لقائد الحاملة من دون تحقيق رسمي مسبق، الأمر الذي طالب به رجاله لدى مغادرته البارجة.





وكتب المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بريت كروزير كان وفيا لواجبه وبحارته وبلاده ، وإدارة ترامب هي التي أساءت التقدير وليس ضابطا شجاعا سعى إلى حماية بحارته".





وأوضح إسبر، في وقت سابق من اليوم، أن تحقيقا يجري وأن 155 بحارا فقط تبين أنهم مصابون بكورونا مع ظهور "أعراضا معتدلة" بالفيروس، وذلك من أصل 4865 هم أفراد طاقم حاملة الطائرات.