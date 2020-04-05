بأغنية "مش قد الهوى".. تعرف على تفاصيل العقد المُبرم بين شيرين عبد الوهاب و"روتانا"

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طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ أيام قليلة أغنية جديدة بعنوان "مش قد الهوى"، وحققت حتى الآن منذ طرحها نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية عبر"يوتيوب" بالإضافة إلى تصدرها المركز الأول في قائمة الأكثر استماعًا.



عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بأغنية "مش قد الهوى" مرة آخرى إلى شركة الانتاج "روتانا" وذلك عقب فسخ تعاقدهم معا منذ عدة سنوات.



وعلم " الفجر الفني "، من مصادره الخاصة أن مدة العقد المُبرم بينهما عامين ليبدأ بعام 2020، وينتهي في عام 2022، تنتج خلالهما "روتانا"، لشيرين، ألبومين غنائيين بواقع ألبوم غنائي في كل عام.



جدير بالذكر أن أغنية "مش قد الهوى" من كلمات الشاعر محمد الغنيمي، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.



