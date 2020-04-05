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إيفونا يطلب الود للعودة الى الأهلي ويروي قصة هدفه في الزمالك

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
خاطب الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي حاليا والأهلي المصري السابق، جماهير الفريق الأحمر كثيرا بعد انتقاله للصين ثم اللعب في تركيا قبل الانتقال مؤخرا إلى الدوري البرتغالي.

وأكد نجم الأهلي السابق في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، إلى أن الأمور ليست على مايرام بالنسبة له بعد رحيله عن الأهلي وأنه يحاول الاجتهاد للعودة لمستواه المعهود بعد أن قضى 11 شهرا مع الفريق الأحمر اكتسب خلالها خبرات كثيرة، معتبرا أن الجماهير المصرية مجنونة بكرة قدم.

وأضاف: كنت أتمنى في البقاء لفترة أطول مع الفريق الأحمر لكن العرض الصيني كان خياليا وأن الأمور لم تكن جيدة معه في الصين بسب الإصابة التي تعرض لها.

واعتبر إيفونا أن اللعب في أوروبا واكتساب الخبرات وراء انضمامه للدوري البرتغالي.

وعن انتقاله للأهلي، قال إيفونا "عندما تلقيت اتصالات من الأهلي، لم أكن أعلم أي شيء عن الفريق، وبعدما شاهدت فيديوهات عن الأهلي وإنجازاته قلت لنفسي، هذا الفريق الكبير يسعى لضمي أنا؟".

وأشار"أصبت بدهشة عندما وجدت آلاف الجماهير في استقبالي بمطار القاهرة"، معتبرا أن الأهلي من أفضل وأكبر الأندية الإفريقية ولديه جماهير غفيرة.

وواصل "أما أفضل مباراة لي مع الأهلي كانت أمام الزمالك وأعتز كثيرا بهدفي في مرمى الأبيض"، مضيفا أنه تواصل مع عماد متعب للاطمئنان عليه وتأكد أنه بصحة جيدة.

وأشاد إيفونا بالجماهير المغربية وأكد أنها أكثر جنونا من مصر، لكنه يميل للأهلي أكثر من الوداد، متمنيا العودة للدوري المصري في الموسم المقبل.

يذكر أن إبفوانا قد انتقل لصفوف الأهلي مطلع موسم 2015 / 2016 واستمر مع الأهلي لمدة موسم وحيد ثم انتقل بعدها الى الدوري الصيني.

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