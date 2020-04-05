"الصحة الإماراتية" تعلن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيلها 294 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".





وأشارت الوزارة الإماراتية إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.





كما أعلنت عن شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.



