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"الوزراء" يتخذ الإجراءات القانونية ضد يوتيوبر لنشره "فيديو مفبرك" بشأن كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مالك قناة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأوضح، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أن ذلك جاء لنشره فيديو مفبرك بشأن الإجرءات التي ستقوم بها الحكومة في المرحلة الثالثة لفيروس كورونا، محذرًا من تداوله".

وزعم الفيديو المفبرك، أن الحكومة ستتخذ 10 إجراءات سيعلن عنها رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، تضمنت حظر التجوال من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، ومنع سير السيارات والمواطنين في هذا التوقيت لمدة 15 يومًا، وغلق المحافظات بمن فيها غلقًا كاملًا، بحيث يمنع انتقال أي فرد من محافظة إلى أخرى، ومنع التنقل بين الأحياء والمدن والقرى وبعضها حتى في حالات الطوارئ، وانتشار عدد من الوحدات بالجيش المصري في المناطق الحيوية والرئيسية في بعض المحافظات فقط.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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