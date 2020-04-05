"الوزراء" يتخذ الإجراءات القانونية ضد يوتيوبر لنشره "فيديو مفبرك" بشأن كورونا

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مالك قناة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وأوضح، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أن ذلك جاء لنشره فيديو مفبرك بشأن الإجرءات التي ستقوم بها الحكومة في المرحلة الثالثة لفيروس كورونا، محذرًا من تداوله".





وزعم الفيديو المفبرك، أن الحكومة ستتخذ 10 إجراءات سيعلن عنها رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، تضمنت حظر التجوال من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، ومنع سير السيارات والمواطنين في هذا التوقيت لمدة 15 يومًا، وغلق المحافظات بمن فيها غلقًا كاملًا، بحيث يمنع انتقال أي فرد من محافظة إلى أخرى، ومنع التنقل بين الأحياء والمدن والقرى وبعضها حتى في حالات الطوارئ، وانتشار عدد من الوحدات بالجيش المصري في المناطق الحيوية والرئيسية في بعض المحافظات فقط.



