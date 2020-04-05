"هيعيش يفتكرني" للهضبة تحقق 7 مليون مشاهدة

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حققت أغنية "هيعيش يفتكرني"، الذي طرحها الهضبة عمرو دياب، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أكثر من 7 مليون مشاهدة حتى الآن.



يشار أن هذه الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى ومن توزيع نادر حمدي.



وتقول كلمات الأغنية: "أنا قلت أللي محدش قاله..وعملت أللي محدش عمله...يفارقني أنا راضي وماله...بكرة هيعرف غلطة عمره..هيعيش يفتكرني..وكل ما يقابل في بعدي هيفتكرني...بتمني بس انه يقابلني..هيعيش يفتكرني...وكل ما يقابل في بعدي هيفتكرني...بتمني بس انه يقابلني..خليه يشوف بقي مين ابقاله..ده انا ياما عملت حساب زعلو...انا بعد كلامه وافعاله..ده لا يمكن حاجة هتشفعلو...هيعيش يفتكرني..وكل ما يقابل في بعدي هيفتكرني..بتمني بس انه يقابلني..هيعيش يفتكرني...وكل ما يقابل في بعدي هيفتكرني..بتمني بس انه يقابلني..هيعيش يفتكرني..وكل ما يقابل في بعدي هيفتكرني..بتمني بس انه يقابلني".



جاءت أغنية "هيعيش يفتكرني" ، ضمن الألبوم الآخير "سهران" الذي طرحه، وكان يضم الألبوم 14 اغنية وهم جامدة بس، سهران، هيعيش يفتكرني، مهرجان، جميلة، مكانك في قلبي، بالضحكة دي، زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطيب،يا روقانك، روح.