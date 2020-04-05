ماغي بو غصن تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الشعنينة

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احتفلت الفنانة ماغي بو غصن بمناسبة عيد الشعنينة والذي يتم الاحتفال به اليوم الأحد، وهنأت متابعيها بكلمات قلبية وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.



وعلت ماغي بو غصن قائلة: مبارك الآتي بإسم الرب هوشعنا في الأعالي"، وعلقت قائلة :"شعنينة مباركة جميعاً.. يا رب تعيدوا علينا السنة الجايي بحال أفضل".



من جانب آخر، أعربت الممثلة اللبنانية عن مدى سعادتها بعدما أخذت منصة نتفليكس حقوق عرض كل أفلامها التي شاركت فيها.



‏وعلقت قائلة: كتير مبسوطة وفخورة إنو ‎نتفلكس أخدت حقوق عرض كل الأفلام اللي شاركت فيها..ورح تعرض أسبوعياً فيلم جديد البداية مع ‎حبة كاراميل اللي حابب يقضي وقت حلو.. صار موجود على ‎نتفلكس.



