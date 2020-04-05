محمد نجاتي يكشف لـ"الفجر الفني"تفاصيل شخصيته في مسلسل"يانا يا جدو"

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يواصل الفنان محمد نجاتي، تصوير مشاهدة في مسلسل "يانا يا جدو"، الذي يشارك به خلال السباق الرمضاني القادم، وتدور أحداثة في إطار كوميدي.



وكشف محمد، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " عن شخصيته التي يجسدها خلال أحداث المسلسل قائلًا:"أجسد شخصية رجل يدعى "برعي" من منطقة شعبية ويدور بينه وبين الفنان أحمد بدير صراع على المال، وتدور أحداث الشخصية في إطار كوميدي".



يذكر أن آخر أعمال محمد نجاتي، مسلسل "الأب الروحي"، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية ذات 60 حلقة، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة سوسن بدر ووفاء سالم ودنيا عبد العزيز.