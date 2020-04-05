مصطفي شعبان يخضع لـ جلسة تصوير جديدة

عبان بشكل رسمي من المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذة عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، ويكتب له السيناريو والحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كلًا من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.



ويغيب مصطفى شعبان عن الدراما رمضان المقبل للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث يعد شعبان أبرز النجوم الذين يتواجدون فى الدراما الرمضانية بشكل سنوي، وقدم في السنوات الماضية مسلسلات "أبو جبل" عام 2019، و"أيوب" عام 2018 مع المخرج أحمد صالح، و"اللهم إني صائم" عام 2017 إخراج أكرم فريد.



إضافة إلى مسلسلات "أبو البنات" عام 2016 إخراج رؤوف عبد العزيز، و"مولانا العاشق" عام 2015 إخراج عثمان أبو لبن، و"دكتور أمراض نساء" عام 2014 إخراج محمد النقلى، و"مزاج الخير" عام 2013، و"الزوجة الرابعة" عام 2012 إخراج مجدى الهوارى.

