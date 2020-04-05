رحاب الجمل تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "البرنس"

الفجر الفني

يذكر أن آخر أعمال رحاب الجمل، فيلم "ليلة هنا وسرور"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان محمد إمام، ومحمد سلام، وياسمين صبري، وبيومي فؤاد، وفاروق الفيشاوي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.

تواصل الفنانة رحاب الجمل، تصوير مسلسل "البرنس"، الذي تشارك به خلال الموسم الرمضاني المقبل، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان ونجلاء بدر ونور اللبنانية.وكشفت "رحاب"، في تصريح خاص لـ"" عن الشخصية التي تجسدها خلال أحداث المسلسل قائلة: "أجسد شخصية فتاة تدعى "عبير" وتواجه مأساة خلال أحداث المسلسل وتدور أحداث الشخصية في إطار دراما".وأضافت: "الشخصية جديدة عليا جدًا فلم أقم بأدائها من قبل، كما أن موضوع المسلسل جديد فهو موجود في كل بيت".