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بالأسود ..نيرمين الفقي تخطف الأنظار على الشاطئ

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:54 م
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة ينرمين الفقي، على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت "الفقي"، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها على الشاطيء وهي ترتدي "سلوبيت" أسود.

وانهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها منها "قمر أوي، عمالة تحلوي، موزة اوي"، وغيرها من التعليقات التى منبهرة بإطلالة نرمين الفقي.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".

حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

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