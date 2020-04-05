للتلاعب بوزن رغيف العيش.. تحرير محضر لصاحب مخبز بحي باب الشعرية

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قاد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي باب الشعرية؛ حملة مفاجئة على المخابز والمنافذ لرفع مستوى الخدمات والسلع وتحسين جودتها، والتأكد من توافر الخبز، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين والطب البيطري والصحة وشرطة المرافق والأجهزة الأمنية.





وأوضح اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي باب الشعرية، نعمل على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ بضرورة متابعة جميع الوزارات لمراقبة الأسواق وتوافر السلع الغذائية، وتنفيذًا لتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية؛ واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة؛ والسيد اللواء ابراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية.





وشدد "رئيس حي باب الشعري" أن المتلاعبين بالأسعار سيواجهون أقصى العقوبات، حيث تم تحرير مخالفة للتلاعب بوزن رغيف العيش بحوالي 15 جرام، بالإضافة مخالفتين لتدني مستوى الجودة.





وأكد "ماهر" على استمرار جهود الحي بمبادرة تحيا مصر مع المواطن ضد الجشع؛ وبهذه المبادرة تم تدبير احتياجات حي باب الشعرية في هذه المرحلة، وكذلك اكد علي فتح مجمع متكامل مع المجتمع المدني لمستلزمات رمضان والأعياد.



وناشد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي باب الشعرية؛ عدم الانسياق وراء دعاة الشائعات ومروجي الأفكار الهدامة.



واجتمع رئيس حي باب الشعرية مع مدير عام ادارة باب الشعرية الطبية، للتأكد من اجراء الفحوصات اللازم في أماكن التردد والاشتباه في حدوث اي أعراض واثني علي جهود اجهزة الدولة في تدبير كل متطلبات المواطنين؛ وسيتم امداد الحي بعربات لبيع المطهرات بسعر مخفض من القوات المسلحة، وكذلك لبيع الخضروات والفاكهة والسلع واللحوم والدواجن وكذلك من وزارة الزراعة والتموين.





وفي هذا الإطار، شن اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حي باب الشعرية، حملة كبرى على عدة أسواق في نطاق الحي، من أجل مراقبة الأسعار لمواجهة جشع التجار ومحاربة الغلاء، كما تم المرور على المخابز من أجل مراقبة منظومة الخبز والتأكد من الأوزان ومدى توافره.



وشدد رئيس الحي على المخابز السياحية، بتخفيض سعر رغيف الخبز لنصف القيمة، نظراً لمخالفته شروط الوزن.



وأكد أنه تم غلق محلات لبيع اللحوم والدواجن والأسماك قامت بالبيع بأسعار مبالغ فيها ومخالفة للأسعار الرسمية، فضلا عن ضبط كميات من الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمي.



وأضاف أنه سيتم الدفع بسيارات من جهاز الخدمة الوطنية ووزارتي التموين والزراعة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار رمزية للقضاء على جشع التجار.



وأوضح أنه سيتم التنسيق مع المجتمع المدني من أجل توفير سيارات لبيع الخضروات بسعر الجملة.

