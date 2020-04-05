اتحاد جدة يقترب من ضم صفقة الموسم

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كشفت تقارير صحفية عن سعي إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، للتعاقد مع نجم الفريق الأول للكرة بنادي الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وأوضحت التقارير أن البرازيلي كاريلي مدرب فريق الاتحاد، طلب ضم اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس مهاجم الوحدة، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه رفقة الفريق هذا الموسم.



وشارك أنسيلمو مع الوحدة في 17 مباراة، أحرز خلالهم 8 أهداف، وصنع هدفين آخرين.



يذكر أن وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم قررا تعليق النشاط الرياضي في المملكة؛ كإجراء إحترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.



ويحتل الوحدة المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، خلف الهلال المتصدر برصيد 51 نقطة، والنصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.