الناس محتاجة توعية.. وزير النقل: بنوزع كمامات في المترو مجانًا ومش ملحقين



وشاهد الوزير مرور عدد كبير من القطارات على الخطين الأول والثاني، واطمئن على تقليل زمن التقاطر ليصبح بين كل قطار وآخر، مع زيادة عدد القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة.



وأوضحت الوزارة في البيان، أنه تم تشغيل 45 قطارًا على الخط الأول و28 على الخط الثاني و11 على الخط الثالث.







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 78 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تلاحظ زيادة في أعداد الركاب في مترو الأنفاق بسبب زيادة عدد القطارات، موضحا أن في البداية التزم المواطنون ولكن الآن يشعرون بالاطمئنان وهذا خطأ.واستنكر خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية"صدى البلد" ويقدمه الإعلامي أحمد موسى،: التصرفات الخاطئة التي يفعلها البعض والخروج من المنزل دون أسباب قوية، لازم ندق الجرس ونوعيهم، اللي عنده مصلحة مهمة بس اللي ينزل، انا شفت زوجين 70 سنة جايين ينقلوا هدوم وأكل لنتهم في الحلمية، هو مفيش في الحلمية أكل وهدوم!".وأشار الوزير، أن عدد الركاب اليوم الأحد أكثر بكير من الأحد الماضي، وهذا خطأ في مواجهة فيروس كورونا؛ مرددا: " أنا بوزع كمامات طول النهار بس مش هنقدر نوزع على كل الركاب في المترو".واكد الوزير: " الستات فى المترو بتلبس كمامات أو بتغطي منطقة الأنف والوجه بإيشارب، الرجالة لأ ودي مشكلة.. أنا بدي راجل كمامة عايز يحطها في الشنطة!".كان قد أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في تمام الساعة 4:30 مساء اليوم، بجولة تفقدية لمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق لمتابعة انتظام حركة قطارات المترو.