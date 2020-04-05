حصاد وأرقام المنصورة في المجموعة الثالثة بالقسم الثاني

Advertisements



تشهد منافسات المجموعة الثالثة - بحري - بدورى القسم الثاني، منافسه نارية،

عقب مرور17 جولة، من عمر الموسم الحالى 2019-2020.



ويحتل فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد المركز الرابع، قبل 5 جولات من ختام الدور الثاني، برصيد 30 نقطة ، جمعهم من الفوز في 8 مباريات، منهم 5 انتصارات على ملعبه، و3 انتصارات بالخارج، وتعادل في6 مباريات منهم 3 بالداخل، ومثلهم خارج ملعبه، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، منهم خسارة وحيدة على ملعبه وخسارتين خارج الحدود.



سجل لاعبي الفريق البرتقالي 20 هدف، بواقع 11 هدف على ملعبهم، و9هدف خارج الديار، واستقبل الفريق في مرماه 14 أهداف، منهم 6 أهداف في ملعبه، مقابل 8 خارج ملعبه.



ويتبقى لفريق المنصورة 5 مباريات في حالة عودة النشاط، حيث سيلعب مع فاركو في الجولة الـ 18 ، ثم يخرج للقاء الأوليمبي في الجولة 19، ويلاقي دمنهور في الجولة 20، ويواجه أبو قير خارج ملعبه في الجولة الـ 21، ويختتم الموسم خارج ملعبه بمواجهة الرجاء.



هدافي فريق المنصورة



1- أحمد رجب هريسه 9 أهداف

2- محمد جمال الدقى هدفين

3- محمد نجاتي هدفين

4- أحمد عبد العال هدف

5- إبراهيم أسامة هدف

6- محمود توكل هدف

7- عبد السميع إبراهيم هدف

8- محروس بامبو هدف

9- عصام نصار هدف

10- محمد رضا هدف



ترتيب المجموعة الثالثة



1- دمنهور 33 نقطة

2- غزل المحلة 32 نقطة

3- فاركو 32 نقطة

4- المنصورة 30 نقطة

5- الرجاء 26 نقطة

6- أبو قير 26 نقطة

7- دكرنس 26 نقطة

8- بلدية المحلة 22 نقطة

9- الحمام 20 نقطة

10- الأوليمبى 19 نقطة

11- مالية كفرالزيات 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط