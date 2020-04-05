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حصاد وأرقام المنصورة في المجموعة الثالثة بالقسم الثاني

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
رأفت أمين

تشهد منافسات المجموعة الثالثة - بحري - بدورى القسم الثاني، منافسه نارية،
عقب مرور17 جولة، من عمر الموسم الحالى 2019-2020.

ويحتل فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد المركز الرابع، قبل 5 جولات من ختام الدور الثاني، برصيد 30 نقطة ، جمعهم من الفوز في 8 مباريات، منهم 5 انتصارات على ملعبه، و3 انتصارات بالخارج، وتعادل في6 مباريات منهم 3 بالداخل، ومثلهم خارج ملعبه، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، منهم خسارة وحيدة على ملعبه وخسارتين خارج الحدود.

سجل لاعبي الفريق البرتقالي 20 هدف، بواقع 11 هدف على ملعبهم، و9هدف خارج الديار، واستقبل الفريق في مرماه 14 أهداف، منهم 6 أهداف في ملعبه، مقابل 8 خارج ملعبه.

ويتبقى لفريق المنصورة 5 مباريات في حالة عودة النشاط، حيث سيلعب مع فاركو في الجولة الـ 18 ، ثم يخرج للقاء الأوليمبي في الجولة 19، ويلاقي دمنهور في الجولة 20، ويواجه أبو قير خارج ملعبه في الجولة الـ 21، ويختتم الموسم خارج ملعبه بمواجهة الرجاء.

هدافي فريق المنصورة

1- أحمد رجب هريسه 9 أهداف
2- محمد جمال الدقى هدفين
3- محمد نجاتي هدفين
4- أحمد عبد العال هدف
5- إبراهيم أسامة هدف
6- محمود توكل هدف
7- عبد السميع إبراهيم هدف
8- محروس بامبو هدف
9- عصام نصار هدف
10- محمد رضا هدف

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة
2- غزل المحلة 32 نقطة
3- فاركو 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- الرجاء 26 نقطة
6- أبو قير 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- بلدية المحلة 22 نقطة
9- الحمام 20 نقطة
10- الأوليمبى 19 نقطة
11- مالية كفرالزيات 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط

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