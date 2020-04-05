Advertisements

الإفتاء تنفي إصدارها أي فتوى متعلقة بالصوم

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أعلنت دار الإفتاء، عدم إصدارها أي فتوى متعلقة بصوم رمضان هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما يشاع على صفحات السوشيال ميديا غير صحيح.

وأوضحت الدار عبر "الفيسبوك": "سنوافيكم بأي فتاوى جديدة في هذا الشأن، اللهم بلغنا رمضان وقد كشفت عنا ما نحن فيه".

وكشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن أن (15%) من المحتوى الديني المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا يتضمن خرافات وشائعات باسم الدين.

وتابع المؤشر، أن (55%) من تلك الخرافات نُشرت عبر حسابات ومصادر وصفحات مجهولة لا يتعدى عدد متابعيها 500 متابع.

وأكد مؤشر الفتوى أن (40%) من تلك الخرافات نبعت من الجهل بالدين والتفسير الخاطئ لآيات القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وأن (35%) منها جاءت لنشر الفوضى والهلع بين المواطنين لتحقيق أهداف سياسية، وأن (25%) منها جاءت نتيجة الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة المنشورات دون التأكد من صحتها ومن مصادرها.

واستعرض المؤشر أكثر 10 خرافات تداولًا وكيفية تعامل المؤسسات الإفتائية الرسمية معها، ويمكن توضيحها فيما يلي:

1. شعرة سورة البقرة:

لفت مؤشر الإفتاء إلى ادعاء بعض الحسابات والأشخاص أن من يجد شعرة في المصحف في سورة البقرة بالقرب من آية محددة، فعليه أن يضعها في الماء ثم يشرب هذا الماء لعلاج فيروس كورونا.

ومن جانبها ردت دار الإفتاء المصرية بأن ذلك من الخرافات، ودعت في تغريدة لها على تويتر، إلى اتباع التعليمات الصحية الموضحة من وزارة الصحة، وعدم الالتفات إلى مثل هذه الخرافات.

2. فيروس كورونا ذُكر في سورة المدثر:

وتابع المؤشر من خلال رصده أن البعض ذهب إلى أن لفظة "ناقور" الواردة في سورة المدثر في قوله تعالى: {فإذا نقر في الناقور} هي المرادفة للفيروس المستجد، وأنها ستصاحب زلازل وبراكين وأشياء أخرى، بل روج آخرون بأنه أتى من مسمى القرآن نفسه.

وقالت دار الإفتاء المصرية أن هذا تدليس على القرآن، وتحريف لمعنى آيات الله عز وجل، فنحن نؤمن بأن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله والدعاء، فعلاج هذا الأمر هو اتباع التعليمات الصحية من وزارة الصحة، والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل برفع هذا الوباء، وليس بنشر الخرافات ومحاولة إثبات شيء ليس له أساس من الصحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الصوم الافتاء ألفجر

أخبار تهمك

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 23 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

3 مرشحين للرحيل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك ينفي الدخول في مفاوضات مع هدف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يرد على إعتذار الحضري للزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ يوم

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

من بينهم مؤمن زكريا.. قرار جديد من فايلر بشأن المصابين في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

08:38 م

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

07:54 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب