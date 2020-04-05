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الحضري يعتذر لجماهير الزمالك

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:20 م
عصام الحضري
عصام الحضري
أحمد السيد

حرص عصام الحضري حارس منتخب مصر الأسبق على الاعتذار لجماهير نادي الزمالك في فيديو جمعه بطارق حامد لاعب الفريق الأبيض، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة بانه يرغب في محو الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء.

 

وقال الحضري في الفيديو الذي جمعه بطارق حامد : هناك من حرف تصريحاتي عن نادي الزمالك، ولكني اقبل مبادرة طارق حامد لأن العلاقة بين اللاعبين وبعضهم وبين الإدارات او الجماهير هي من تبقى على مدى الحياة.

 

وأضاف : أي شخص قام بتحوير كلامي عن نادي الزمالك وجماهير الزمالك العظيمة، أقول لهم أنتم على رأسي من فوق.

 

ليرد طارق حامد على اعتذار الحضري قائلاً : نادي الزمالك كبير وعظيم وشرف لأي لاعب اللعب بقميص.

 

يذكر ان عصام الحضري كان قد خرج في تصريحات تليفزيونية خلال الأيام الماضية بأنه يرغب في محو تاريخه في الفترة التي قضاها مع نادي الزمالك، لأنه لم يكن موفق، لتشن الجماهير البيضاء حملة ضد الحارس الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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