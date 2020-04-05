أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 5/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد، أنه يؤيد قرار إقالة قائد حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" بعدما طالب بإخلاء بارجته، التي أصيب أفراد من طاقمها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد، أنه يؤيد قرار إقالة قائد حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" بعدما طالب بإخلاء بارجته، التي أصيب أفراد من طاقمها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيلها 294 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".







