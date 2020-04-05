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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:21 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 5/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الدفاع الأمريكية تؤيد إقالة قائد حاملة طائرات تفشى بها كورونا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد، أنه يؤيد قرار إقالة قائد حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" بعدما طالب بإخلاء بارجته، التي أصيب أفراد من طاقمها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".


آخر الأخبار العاجلة في العالم || "الصحة الإماراتية" تعلن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيلها 294 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".


أخبار عالمية عاجلة اليوم ||ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في كندا بنسبة 20٪
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
نشرت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم الأحد، بيانات رسمية توضح أن عدد الأشخاص الذين قضوا بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، قفز أكثر بقليل من 20٪ نسبة إلى 258 في يوم واحد.
 

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