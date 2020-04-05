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عمرو يوسف بجانب طارق العريان في فيلم جديد.. تعرف على التفاصيل

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:24 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
مصطفى فكيه
يستعد النجم عمرو يوسف، في تحضر فيلمه الجديد الذي يقوم بـ إخراجه طارق العريان وتأليف تامر إبراهيم، وتم عقد اجتماع استثنائي أون لاين التزاما بقوانين الدولة ومنع التجمعات لعدم انتشار فيروس كورونا، للتحضير لـ تفاصيل الفيلم والقصة التي تدور حولها واختيار فريق العمل المشاركين بجانب عمرو يوسف، وتحديد موعد انطلاق التصوير.

وكانت أخر أعمال عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" مع أحمد عز، وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوي وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصري وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثاني بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

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