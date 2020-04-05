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"قدام مرايتها" للهضبة تحقق أكثر من 27 مليون مشاهدة

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:39 م
عمرو دياب
عمرو دياب
نادين نجدي
حققت أغنية "قدام مرايتها"، للهضبة عمرو دياب أكثر من 27 مليون مشاهدة، عبر القناة الرسيمة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".


يشار أن أغنية "قدام مرايتها"، من كلمات تامر حسين ووألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وتقول كلمات الأغنية:
"قدام مرايتها عادي بتدلع براحتها..بستناها وبستعجلها تضحكلي وأبصلها..تختار ألوانها تسأل عن رأيي في فستاها..طب هختار إزاي وجمالها بيحلي الدنيا بحالها...قدام مرايتها عادي بتدلع براحتها..بستناها وبستعجلها تضحكلي وأبصلها...تختار ألوانها تسأل عن رأيي في فستانها...طب هختار إزاي وجمالها بيحلي الدنيا بحالها...دي عيوني شايفها أحلى الحلوين...تتقل على كيفها مين زيها مين...مش عايز غيرها ولا شايف غيرها دي في نني العين..قدام مرايتها عادي بتدلع براحتها..بستناها وبستعجلها تضحكلي وأبصلها...تختار ألوانها تسأل عن رأيي في فستانها...طب هختار إزاي وجمالها بيحلي الدنيا بحالها..بضعف قدامها طب هعمل إيه...دة كفاية كلامها مقدرش عليه مش عايز غيرها ولا شايف غيرهاقمر إنما إيه..قدام مرايتها".

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