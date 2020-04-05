الليلة.. رشا مهدي ضيفة هنا الزاهد في "هزر فزر"

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تحرص الفنانة رشا مهدي على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع التدوينات القصيرة"تويتر".





ونشرت رشا مهدي، على حسابها الرسمي على "تويتر"، صور خاصة بحلقة اليوم من برنامج "هزر فزر"، مع الفنانة هنا الزاهد.





وعلقت "المهدي" قائلة"استنوني النهارده الساعة عشرة على سي بي سي مع القمر هنا الزاهد في برنامج #هزر_فزر و معايا أجمل نجوم و شوية ضحك حلوين محتاجينهم، محدش يعمل مشغول إحنا في حظر و على الله حد ميتفرجش".



يذكر أن أحدث أعمال رشا مهدي مسلسل "اطمنى" بطولة يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، رشا مهدى، شيرين، محمد علاء، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسي اجتماعي، يتضمن المسلسل 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسرالأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.