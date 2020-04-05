Advertisements

الليلة.. رشا مهدي ضيفة هنا الزاهد في "هزر فزر"

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:04 م
رشا المهدي
رشا المهدي
ولاء عبد الناصر

تحرص الفنانة رشا مهدي على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع التدوينات القصيرة"تويتر".


ونشرت رشا مهدي، على حسابها الرسمي على "تويتر"، صور خاصة بحلقة اليوم من برنامج "هزر فزر"، مع الفنانة هنا الزاهد.


وعلقت "المهدي" قائلة"استنوني النهارده الساعة عشرة على سي بي سي مع القمر هنا الزاهد في برنامج #هزر_فزر و معايا أجمل نجوم و شوية ضحك حلوين محتاجينهم، محدش يعمل مشغول إحنا في حظر و على الله حد ميتفرجش".

يذكر أن أحدث أعمال رشا مهدي مسلسل "اطمنى" بطولة يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، رشا مهدى، شيرين، محمد علاء، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسي اجتماعي، يتضمن المسلسل 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسرالأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.

أخبار تهمك

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ 40 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

من بينهم مؤمن زكريا.. قرار جديد من فايلر بشأن المصابين في الأهلي

منذ ساعة و نصف

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ ساعتين

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ يوم

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعة و 24 دقيقة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

3 مرشحين للرحيل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

منذ ساعة و 19 دقيقة

مرتضى منصور يرد على إعتذار الحضري للزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك ينفي الدخول في مفاوضات مع هدف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

08:38 م

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

07:54 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب