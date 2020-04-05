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كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات الوفيات في فرنسا

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت فرنسا، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 357 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 8,078 حالة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأضافت: أنه تم تسجيل 1873 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 70478.

وتفرض فرنسا إغلاقًا منذ 17 مارس في محاولة للحدّ من انتشار الوباء، ولا تسمح بالخروج من المنازل إلا للضرورة مع وجوب تبرير الخروج بتصريح موقّع.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و253 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 68 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 257 ألف شخص للشفاء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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