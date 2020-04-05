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نجم ريال مدريد يوجه رسالة مؤثرة لأبناء شعبه بسبب كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

وجه الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد الإسباني رسالة إلى الشعب الكولومبي وذلك عقب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.


وقام خيمس رودريجز بالتبرع بمبلغ لمؤسسة (كلنا كولومبيا) بمبلغ مالي لم يتم الكشف عنه بالإضافة إلى بعض المعدات الطبية للبلاد.


وبلغت عدد الحالات المصابة في كولومبيا حتى الآن إلى 1406 شخص، توفي منها 32 شخص وأعلنت السلطات الكولومبية الصحية عن تعافي 85 شخص.


وقال جيمس في رسالته للشعب الكولومبي:"يجب أن تبقى في المنزل، الجميع يعرف ما يحدث ويجب أن نتحمل المسئولية، علينا إتباع أوامر وتعليمات السلطات وسنخرج من هذا الأمر".

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