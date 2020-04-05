كامل الوزير: تأجيل افتتاح المشروعات القومية إلى 2021

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قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتأجيل احتفالية افتتاح المشروعات القومية الكبرى.



وتابع الوزير خلال اتصال هاتفى مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس السيسى وجه أيضا بضرورة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية بكامل القوة.



وأوضح وزير النقل، العمل مستمر فى مشروعات الطرق والكبارى، والمستشفيات، وكل المشروعات التى يستطيع أصحاب شركاتها تأمين العمال بها معقبا:"بمر على المشاريع والمواقع وانا لابس كمامة لتوعية العمال وطمأنتهم، بأن المشاريع شغالة وكمان هنأمنكم".



وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمرانى".



وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء فى ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.



ووجه الرئيس بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التى كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظرًا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمى.



كما وجه الرئيس بتطبيق أعلى درجات الوقائية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بمواقع المشروعات والحفاظ على سلامتهم، والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة لهم.



وأكد كامل الوزير، أن 10 أكتوبر سيتم الانتهاء تماما من الحي الحكومي من العاصمة الادارية الجديدة، والمتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة، معقبا:"لا يمكن توقف المشروعات القومية".



وأوضح كامل الوزير، إلى أن احتفالية افتتاح المشروعات السابق الإشارة لها سيتم تأجيله لـ 2021.