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شريف منير لجمهوره: "إن شاء الله قريباً كده أوكي"

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:06 م
كدة اوكي
كدة اوكي
ولاء عبد الناصر




يحرص الفنان شريف منير على التواصل الدائم مع جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر الفنان شريف منير عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بوستر مسرحية "كدة أوكي"، ممازحا مع جمهوره "إن شاء الله قريباً كدة أوكي".


يذكر أن الفنان شريف منير يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز ،كما يقدم برنامج "أنا وبنتي" والذى يعرض على قناه ON Tv

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