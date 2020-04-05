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حالة من الغضب الشديد على محمد التاجي بعد هجومه على حياة الفهد والشعب الكويتي

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:11 م
التاجي
التاجي
ريهام كمال
أثار الفنان محمد التاجي، حالة من الغضب الشديد بعد الهجوم الشديد على الفنانة الكويتية حياة الفهد، والشعب الكويتي في مقطع فيديو قام بنشره اليوم عبر مواقع التواصل الا حدجتماعي.

وقال محمد التاجي، في مقطع الفيديو: "انت وصلتي لحاجة وثمانين او سبعين سنة اختمي حياتك كويس وربنا قادر يجبلك الكورونا وانت قاعدة ومحبوسة في بيتك”.

وتابع: "عيب اللي انته فيه ده المصريين اسيادكم فاهمة ازاي وخيرنا عليكم من مئتين سنة ولحد النهاردة من يوم ما قامت الكويت واحنا خير المصريين عليكم كنا نبعتلكم المدرسين والدولة هنا بتحاسب هي بتديلهم اجورهم عشان يعلموكم نسيتي ده يا حياة يا فهد ولا انت اساسًا مش متعلمة ما دخلتي مدارس ما درسك مدرسين مصريين؟”.

وأضاف "التاجي": "“قوليلي من فيكم عنده خبرة؟ حتى لو كانوا الاعمال اللي بيعلوها بسيطة كعمال البناء او حتى الخدم لو دول مشيو انتوا حتعملوا ايه؟ انتوا بتعرفوا تمسحوا تحتيكم؟”.

وشن الفنان الكويتي الكويتي عبدالله بهمن، هجومًا شديدًا على الفنان محمد التاجي، بعد مقطع الفيديو الذي نشره.

وكتب "بهمن": "الجزمة دي نمسك أيدك ونكسرها ونوكلك الجزمة يا....... حياة الفهد رمز من رموز الفن في الكويت والوطن العربي ولا نقبل التطاول عليها وهي لم تقصد الإساءة للمصريين".

وبعدها نشر الفنان محمد التاجي، مقطع فيديو اعتذار بناءً على اتصال هاتقي بينه وبين الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وقال محمد التاجي، في مقطع الفيديو: "بناءًا على اتصال بيني وبين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية طلب مني إني أحذف الفيديو اللي نزلته بالنسبة لحياة الفهد".

وتابع:"أنا يمكن الحماسة خدتني شوية فأنا ما كنتش أقصد نهائي كل شعب الكويت وأنا أعتذر لأي حد من الأخوة الكوايتة لو كان خد الكلام ده على نفسه".

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