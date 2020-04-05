Advertisements

منعًا للتزاحم.. وزير الاتصالات: 600 مدرسة ومركز شباب لصرف المعاشات

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات والمعلومات، إنه لم يتلق أي شكوى من الطلاب الذين يمتحنون اليوم، موضحا أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم على أن يكون الامتحانات بالتابلت من طلاب الصف الأول على 4 مراحل في اليوم.

وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" ومساء الأحد، أنه تم تنظيم عملية صرف المعاشات حتى لا يحدث زحام، لافتا إلى أن هناك تعاونا تاما بين كل الجهات المعنية لتوفير سبل صرف المعاشات دون مشكلات.

وأكد وزير الاتصالات والمعلومات أن هناك 600 مدرسة ومركز شباب تصرف المعاشات لمنع التزاحم، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم.


وأشار إلى أن الدولة وفرت مقاعد لكبار السن ليجلسوا عليها أثناء صرف المعاشات، مناشدا المصريين عدم القلق والتزاحم على مكاتب البريد.

وفي وقت سابق من اليوم، تابع اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتظام سير أولى أيام المرحلة الثانية لصرف معاشات شهر أبريل عبر مكاتب البريد في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية والمخصصة لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه؛ حيث تواصل الوزير مع عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد للاطمئنان على تلقي المواطنين الخدمة على مدار اليوم دون تكدس في إطار الخطة التي تم وضعها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بمكاتب البريد علي مستوي الجمهورية؛ ووفقًا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات معاشات أبريل معاشات كورونا المعاش

أخبار تهمك

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ يوم

3 مرشحين للرحيل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

الزمالك ينفي الدخول في مفاوضات مع هدف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 23 ساعة

مرتضى منصور يرد على إعتذار الحضري للزمالك

منذ ساعة و نصف

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ ساعتين

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ ساعة الا ربع

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

من بينهم مؤمن زكريا.. قرار جديد من فايلر بشأن المصابين في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزير الإتصالات يوضح كيفية صرف المعاشات من المدارس ومراكز الشباب

مد صرف المعاشات حتى 9 أبريل الجاري لمنع التكدس

لو ملحقتش تصرف معاشك في الموعد المحدد.. أعرف الميعاد الجديد

لو معاشك أقل من 1000 جنيه في إبريل.. أعرف موعد صرفه

لو معاشك أكثر من 2000 جنيه في إبريل.. أعرف موعد ومكان صرفه

لو معاشك أقل من ١٠٠٠ جنيه.. تعرف على موعد ومكان صرفه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

08:38 م

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

07:54 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب