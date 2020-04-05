منعًا للتزاحم.. وزير الاتصالات: 600 مدرسة ومركز شباب لصرف المعاشات

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات والمعلومات، إنه لم يتلق أي شكوى من الطلاب الذين يمتحنون اليوم، موضحا أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم على أن يكون الامتحانات بالتابلت من طلاب الصف الأول على 4 مراحل في اليوم.



وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" ومساء الأحد، أنه تم تنظيم عملية صرف المعاشات حتى لا يحدث زحام، لافتا إلى أن هناك تعاونا تاما بين كل الجهات المعنية لتوفير سبل صرف المعاشات دون مشكلات.



وأكد وزير الاتصالات والمعلومات أن هناك 600 مدرسة ومركز شباب تصرف المعاشات لمنع التزاحم، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم.





وأشار إلى أن الدولة وفرت مقاعد لكبار السن ليجلسوا عليها أثناء صرف المعاشات، مناشدا المصريين عدم القلق والتزاحم على مكاتب البريد.



وفي وقت سابق من اليوم، تابع اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتظام سير أولى أيام المرحلة الثانية لصرف معاشات شهر أبريل عبر مكاتب البريد في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية والمخصصة لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه؛ حيث تواصل الوزير مع عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد للاطمئنان على تلقي المواطنين الخدمة على مدار اليوم دون تكدس في إطار الخطة التي تم وضعها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بمكاتب البريد علي مستوي الجمهورية؛ ووفقًا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

