عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن وجود تفكير لدى مجلس إدارة النادي في إحالة تصريحات مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق للعرض على الجمعية العمومية لتتخذ ما تراه تجاه هجومه المستمر على النادي ومجلس إدارته ولاعبيه وتعمده توجيه اتهامات وتلميحات بدون مبرر.

وخرج عبدالغني في مقطع فيديو ليكيل الاتهامات والتهكم على لجنان النادي وإدارته ولاعبيه ، وذلك في ظل حربه ضد الأهلي ومجلس إدارته ونجومه دون أسباب واضحة مؤكدة أن عبد الغني اعتاد علي الهجوم علي النادي وجماهيره بشكل أثار غضب كبير داخل القلعة الحمراء.

وأوضحت المصادر إن مجدي عبد الغني سبق وأن خرج إعلاميا قبل عدة أيام لإثارة الجدل من خلال تأكيده علي صحة عقد كهربا مع الزمالك منتقدا تعاقد الأهلي مع اللاعب في انتقالات الشتاء الماضي ومشددا علي سلامة موقف الزمالك وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأهلي وجماهيره ضد لاعب الأهلي الأسبق، فضلا عن أن مواقفه ضد الأهلي في السنوات الماضية تبقي حاضرة بقوة خاصة وإنه كان سببا رئيسيا في خرق اللوائح بعد أن قام بفتح مقر اتحاد الكرة في (عطلته) يوم الجمعة الموافق الرابع من يناير 2019 لقيد عبدالله السعيد لضمان مشاركته أمام الأهلي في نفس اليوم.