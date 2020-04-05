أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 5-4-2020





أسعار الدولار اليوم في مصر





حافظت أسعار الدولار على استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 5-4-2020، مقابل الجنيه في جميع البنوك، وياواصل سعر الدولار حالة الاستقرار التي شهدها خلال تعاملات الشهر الماضي في ظل توقعات باستمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل كبوة العملات على مستوى العالم.









أسعار الدولار اليوم الأحد 5-4-2020





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع.









قرارات البنك المركزي

كشفت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي عن الأسباب التي دفعتها لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعهـا يـوم الخميس الماضي، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪و10.25٪و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء عل ىسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.





وايضا انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.3٪ في فبراير 2020 من 7.2٪ في يناير 2020 ،مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية. وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير".



