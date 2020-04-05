تونس: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 574 حالة مؤكدة.





وقالت الصحة التونسية: إ نه تم إخضاع 19122 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 18720 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و402 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية.





ولفتت إلى أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، داعية كافة المواطنين إلى لالتزام التام بالحجر واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.



