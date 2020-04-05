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بعد انتشار كورونا.. روبي تعود للعجلة من جديد (صورة)

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:42 م
روبي
روبي
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة روبي، جمهورها بصورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، في محاولة لـ تقليل الملل وكسر روتين البقاء في المنزل لـ فترة طويلة.

ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها وربطوا بين "عجلة" روبي، والعجلة التي كانت تستقلها في واحد من أشهر كليباتها على الإطلاق منذ بدايتها الفنية "ليه بيداري"، والذى ظهرت فيه تستقل دراجة، ولكن دراجة "الجيم".

من ناحية أخرى، تنتظر روبي ظهورها في فيلم "كيرة والجن" للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، المقرر عرضه في السينمات بعيد الأضحى المقبل، وتجسد فيه دور زوجة كريم عبد العزيز وتظهره في المشاهد الأولى من الفيلم وتصاب بفيروس انفروانزا الأسباني يؤدى إلى وفاتها في الفيلم، حيث في عام 1918 اجتاح وباء الإنفلونزا الإسبانية العالم، وفي فترة وجيزة أوقع ضحايا بالملايين.

وانتهت روبي من تصوير مشاهدها في الفيلم الفترة الماضية والتي جمعت بينها وبين كريم عبد العزيز، باستوديو النحاس، ويعد فيلم "كيرة والجن"، من أقوى الأفلام في تاريخ السينما المصرية إنتاجًا ونجومًا وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الانجليزي أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقي.

بعد انتشار كورونا.. روبي تعود للعجلة من جديد (صورة)
بعد انتشار كورونا.. روبي تعود للعجلة من جديد (صورة)

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