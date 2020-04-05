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مهاجم اتحاد جدة يعاقب بثلاثة أشهر في الإقامة الجبرية

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:47 م
بريوفيتش
بريوفيتش
وكالات
تعرض مهاجم اتحاد جدة السعودي بريوفيتش يوم الجمعة الماضي للايقاف لانتهاكه قرار منع التجول وكان رفقة مجموعة وتم توقيفه مع أكثر من 12 شخصا كانوا يحضرون حفلة في أحد فنادق العاصمة الصربية في بلغراد.

واعترف بريوفيتش بخطئه أمام مكتب المدعي العام علما بأن هذا الحكم بحاجة للنظر من قبل المحكمة.

وانضم برييوفيتش (29 عاما) لاتحاد جدة في يناير من العام الماضي لمدة أربعة أعوام ونصف العام مقابل ١٩٫٢٥ مليون يورو .

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