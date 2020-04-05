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خاص.. حماده هلال يكشف لـ"الفجر الفني" موعد طرح أغنيته الجديدة

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:58 م
حمادة هلال
حمادة هلال
نور طلعت
انتهى الفنان حمادة هلال، خلال الفترة القليلة الماضية من تصوير كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "خلينا متونسين ببعض" استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وقال حماده، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني":" أستعد لطرح أغنية" خلينا متونسين ببعض" خلال الأيام القليلة المقبلة عبر شاشة"إم بي سي" مصر، وذلك عقب الانتهاء من كافة التفاصيل المتبقية منها، موضحًا سبب تأخير طرح الأغنية وهو حظر التجول"، والتزامه التام بالبقاء في المنزل ".

وأضاف "هلال"،: "تدور فكرة الكليب حول الأحداث الحالية وانتشار فيروس كورونا وتوعية الناس بضرورة البقاء في المنازل حفاظًا على سلامة وصحة الجميع".

جدير بالذكر أن أغنية "خلينا متونسين ببعض"، من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام.

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