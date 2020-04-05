محافظ الفيوم: رصد 112 حالة تعد على أراضي الدولة خلال فترة الحظر

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه تم رصد 112 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال فترة حظر التجول بسبب فيروس كورونا، منوها بأنه كان متوقع أن يحدث مثل هذا الأمر.





وأشار "الأنصاري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "رأي عام" امذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنهم لن يسمحوا بالتعدي على أملاك الدولة، مضيفا أنهم يتصدون بصورة فورية لكل المخالفات، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجه بضرورة التصدي لكل حالات المخالفات.





وأضاف محافظ الفيوم، أنه يتم تحرير محاضر لكل المخافين، وتحويلها للنيابة العامة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.





وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.





وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



