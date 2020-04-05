برسالة قوية.. صلاح عبدالله يخرج عن صمته ويرد على منتقدي

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نشر الفنان صلاح عبد الله، بعض الكلمات، التي قام بتأليفها، للرد على كل من سب مصر، وأعرب عن شدة حزنه لما يحدث.



وقام صلاح عبد الله بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا" لما بكتب تحيا مصر بيشتموني يامصر ليه ..هى كلمة تحيا مصر عيب ولا اسمك ولا ايه ..ولا كل إناء صحيح لازم ينطح بيه اللي فيه .. أيوة كل إناء ابيح تملي ينطح باللي فيه..هو ينطح وأنتي تحيا كل وقت وكل ناحية..واللي يشتم مهما يشتم..والله مارادد عليه".



يذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله، فيلم "صندوق الدنيا"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي بمنطقة وسط البلد، ويقدم مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة.



الفيلم بطولة كل من خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وصلاح عبدالله، وباسم سمرة، وعمرو القاضي، وأحمد كمال ، وعلاء مرسي، وسيناريو وإخراج عماد البهات.