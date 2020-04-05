Advertisements

برسالة قوية.. صلاح عبدالله يخرج عن صمته ويرد على منتقدي

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:03 م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
ولاء عبد الناصر

نشر الفنان صلاح عبد الله، بعض الكلمات، التي قام بتأليفها، للرد على كل من سب مصر، وأعرب عن شدة حزنه لما يحدث.

وقام صلاح عبد الله بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا" لما بكتب تحيا مصر بيشتموني يامصر ليه ..هى كلمة تحيا مصر عيب ولا اسمك ولا ايه ..ولا كل إناء صحيح لازم ينطح بيه اللي فيه .. أيوة كل إناء ابيح تملي ينطح باللي فيه..هو ينطح وأنتي تحيا كل وقت وكل ناحية..واللي يشتم مهما يشتم..والله مارادد عليه".

يذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله، فيلم "صندوق الدنيا"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي بمنطقة وسط البلد، ويقدم مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة.

الفيلم بطولة كل من خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وصلاح عبدالله، وباسم سمرة، وعمرو القاضي، وأحمد كمال ، وعلاء مرسي، وسيناريو وإخراج عماد البهات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

3 مرشحين للرحيل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفاوض بغداد بونجاح.. أمير توفيق يجيب!!

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ يوم

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسي: "إرهابيون" وصلوا مصر على متن الطائرة القادمة من واشنطن

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 5 أبريل: الريال يقترب من حسم الصفقة الذهبية.. نجم الملكي يقرر الرحيل نهائيًا.. الساحر يعود إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أبلة فاهيتا: مخاخ الناس سر أزمتي.. واللي في قلبي على لساني

"دي مش مراحيض عامة".. أيمن بهجت قمر يفتح النار على منتقديه

محمد لطفي يغني لمصر من كلمات صلاح عبدالله: "اللي يشتم مش هرد عليه"

رانيا يوسف ترتدي الحجاب من أجل هذه الشخصية.. وهذه التفاصيل

صلاح عبد الله: حمدي الميرغني أطيب من أوس أوس

صلاح عبدالله الحياد في الوقت ده خيانة للوطن.. وتحيا مصر رغم أنف الشامتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

09:03 م

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

08:38 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

07:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب