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نادين نسيب نجيم في حوار عن الطلاق والدراما والأمومة عبر "الجديد"

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:08 م
نادين نسيب نجم
نادين نسيب نجم
مي مرسي
بكل عفوية وطبيعية دخلت قناة "الجديد" منزل الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في حلقة تمّ تسجيلها قبل انتشار وباء كورونا مع الاعلامي علي ياسين، تحدثت فيها عن التمثيل والأمومة والطلاق، ولأول مرة تدخل محطة تلفزيونية لبنانية وعربية إلى منزل نادين في منطقة الأشرفية وتحديدًا إلى المطبخ خلال قيام نادين بإعداد الطعام.

نادين أكدّت خلال حديثها مع علي ياسين أن أولادها كانوا دائمًا بأمان سواء مع والدتها أو والدة زوجها السابق هادي، والدنيالم تصبح سوداء لأنها تطلقت، وفي حال لم يكونوا الأولاد معها فهم بأمان مع والدهم ومتفقين على هذا الأمر، والحياة مستمرة ولم يختلف أي شيء عن قبل".
وبعيدًا عن الجمال والتمثيل كشفت نادين أنها "تحضر لـ"بيزنيس" جديد له علاقة بعالم النساء".

وعلقت نادين على المحبة التي تجمع بين الممثلين السوريين والمصريين قائلة "لاحظ الناجحين سواء كانوا في مصر وسوريا وحتى في لبنان أيضًا لا يعطوا رأيهم الا بايجابية عن زملائهم، لأن هناك ثقة بأنفسهم ولم أعد أحزن على كل ما يحصل معي في حال فهم قصدي بشكل خاطىء، فالله ميزني بمحبة الناس وأعطاني أجمل سلاح أحارب به كل شيء ".

وأضافت "عندما أعترف بغيري سيأتي من يعترف بي، وفي حال لم يعترفوا بي فالناس ستعترف، وهناك كارما في هذه الحياة ستنصفك في النهاية". 

وعن تجاهلها للانتقادات التي تشن ضدّها قالت "أتلقى الانتقادات بشكل عادي وكنت أردّ من قبل، ولكن اليوم ألجأ إلى نشر قول أو حكمة باستطاعتها أن تعبر عن موقفي ".

وأوضحت نادين أنها "لا تحتاج إلى زيارة طبيب نفسي، حيث باتت تأخذ الأمور بشكل أبسط، مشيرة إلى أنها " كأي شخص يمرّ بمشاكل ونتضايق وننجرح من الظلم، ولكن تسعى دائمًا إلى تصدير الايجابية ".

وأضافت "لا أحب أن أكون سلبية وأشقائي يقولون لي دائمًا انني انسانة قوية، وحتى الفتيات من فانزاتي يستمدن القوة مني".

وأي لقب تفضل ممثلة أو نجمة، قالت "ممثلة نجمة، فبعد أن تصبح ممثلة مقتدرة في التمثيل وأسيطر عليها، فتلقائيًا سأصبح نجمة، أما النجمة فهي تكون "ستار" سابقًا وممكن أن يكون لها تجربة تمثيلية ولكن دون أن تترك أي أثر".

وهل فكرة اعتزالها مهنة التمثيل لازالت واردة في سن الأربعين قالت "أجل وربما قبل لا أحد يعلم، ومن الممكن أن لا أكون موجودة في رمضان المقبل، لأنني أودّ آخذ استراحة طويلة".

وهل تطبق مقولة " أنا لا أجيد ثقافة الإساءة ولكن بالمقابل أتقن مبدأ التجاهل وبقوة" قالت "أنا أتجاهل الأشياء التي لا تستحق الردّ وأرد بطريقة محترمة".

ورفضت نادين تبني فكرة أن "الزواج مؤسسة فاشلة، وأنا لم أتعقد من الزواج بالعكس هو جميل لأنك تؤسس عائلة ولكن الأهم فيه هو وجود المحبة الحقيقية".
وعن سيطرة أعمالها على الشاشات العربية قالت " أشعر بسعادة عندما أرى مسلسلاتي تترجم الى لغات ثانية ".

وعن دور النقيبة سما الذي ستلعبه في مسلسلها الرمضاني 2020 قالت "أنا كل دور أعطيه حقه وأي زيادة أعتبرها ليست بمكانها"، مشيرة إلى أن "شخصية سما مركبة وألعب فيها دورين لا دور واحد، ولا تشبه شخصيتي ابدًا وسترونني بالزي العسكري".

وكشفت نادين لأول مرة عن حبها في أن تكون في وظيفة لها علاقة بسلك الدولة، ولكن والدها الراحل نصحها باختيار طريق آخر، وكانت تنوي أن تدرس الطب، إلا أن الحياة أخذتها وجرتها إلى التمثيل، بل آمنت بنفسها وقدرتها على النجاح و"المجال احتضنني واخذت الأمور بجدية".

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