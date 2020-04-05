بسبب كورونا.. الرئيس الفلسطيني يصدر عفوًا عن 125 سجينا





أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عفوًا عن 125 سجينًا، وذلك في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وصرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان: بأن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس أصدر قرارا بالعفو الخاص عن ما تبقى من عقوبة 125 محكوما في مراكز التأهيل والإصلاح الفلسطينية".





وأضاف أبو ردينة: "هذا القرار يأتي في إطار جهود سيادة الرئيس الرامية للحد من انتشار وباء كورونا، الذي ازداد في الآونة الأخيرة".





وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قد أعلن في وقت سابق، تسجيل 6 إصابات جديدة في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة بفلسطين إلى 234.



