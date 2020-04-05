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بسبب كورونا.. الرئيس الفلسطيني يصدر عفوًا عن 125 سجينا
الأحد 05/أبريل/2020 - 08:53 م
الفجر
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عفوًا عن 125 سجينًا، وذلك في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وصرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان: بأن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس أصدر قرارا بالعفو الخاص عن ما تبقى من عقوبة 125 محكوما في مراكز التأهيل والإصلاح الفلسطينية".
وأضاف أبو ردينة: "هذا القرار يأتي في إطار جهود سيادة الرئيس الرامية للحد من انتشار وباء كورونا، الذي ازداد في الآونة الأخيرة".
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قد أعلن في وقت سابق، تسجيل 6 إصابات جديدة في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة بفلسطين إلى 234.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و253 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 68 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 257 ألف شخص للشفاء.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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