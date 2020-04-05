مسلسل البروفيسور La casa de papel season 4 الجزء الرابع  8 حلقات .. لا كاسا دي بابيل الإسباني على  Netflix

المسلسل البروفيسور الأسباني La casa de papel الجزء الرابع تم عرض مسلسل La casa de papel من إنتاج شركة Netflix، بدأت في طرح الحلقة الأولى من المسلسل هذا الأسبوع، ووضعت الحلقات كاملة على موقعها، حتى يسهل على المشاهد الوصول إليها.

تم عرض المسلسل الأسباني La casa de papel أول مرة عام 2017 في مايو، وتم تقسيم الموسم الأول الذي يتكون من 15 حلقة إلى جزئين، على أن يتكون الجزء الأول من 9 حلقات، والجزء التاني من 6 حلقات، قد تم وضع الموسم الأول في بداية القائمة العالمية شركة Netflix، وتم عرض حلقاته آخر مرة في 19 يوليو 2019.









قصة المسلسل 4 La casa de papel





مسلسل لا كاسا دي بابيل تدور أحداث المسلسل الاسباني La casa de papel المشهور بالبروفسور فهو من إنتاج ألكس بينا لشبكة أنتينا 3 ، وتبدأ الأحداث حول شخص معروف بالبروفيسور، يعمل على جمع 8 أشخاص ليس لديهم هدف أو ما يخسرونه للخوف عليه، وليس لهم قدرات خارقة ولكنها قدرات خاصة بهم، وينجح في إيجادهم ويعطي لكل منهم لقب على اسم مدينة، وهدفه الأساسي هو سرقة مطبعة النقود الأسبانية في مدريد العاصمة، والتي تعتبر أكبر السرقات على مر التاريخ.





قد يظن المشاهد عند مشاهدته للمسلسل في البداية، أن هدفهم من السرقة هو المال، ولكن مع متابعة أحداث القصة، يجد أنها خطة قامت البروفيسور بالتخطيط لها حوالي نصف حياته.









طاقم عمل مسلسل لا كاسا دي بابيل الإسباني





الممثل ألفارو مورتي بشخصية البروفيسور وهو البطل.





الممثلة ألبا فلوريس بشخصية نيروبي.





الممثلة أورسولا كوربيرو بشخصية طوكيو.





الممثل باكو توس بشخصية موسكو.





الممثل ميغيل هيران بشخصية ريو.





الممثل خايمي لورينتي بشخصية دنفر.





الممثل بيدرو ألونسو بشخصية برلين.





الممثل داركو بيريك بشخصية هلسنكي.





الممثلة كيتي مانفر بشخصية مارڤي.









أحداث الحلقة الأولى مسلسل la casa de papel season 4





في الحلقات السابقة من الموسم الثالث من مسلسل La casa de papel تم الكشف عن هوية البروفيسور، وتعرفت عليه جميع أجهزة الشرطة، تبدأ الحلقة الأولى من الموسم الرابع بهروب البروفيسور من الشرطة، وتحدث مشادة قوية بين الأبطال في البنك، وهددوا بعضهم بالقتل، بعدما تطورت حالة نيروبي وقاربت على الموت، ولكن بعد مرور الوقت هدأت الأوضاع بين الأشخاص.





ومع انتهاء الحلقة هرب البروفيسور مع شخص مقرب له، كان قد هاتفه قبل بدأ العملية، في حالة إذا فشلت الخطة، وأحد الأشخاص في البنك قام بمضايقة حبيبة دنفر فقام الآخر بضربة، وكانت نيروبي شبه متوفيه.





عناوين حلقات مسلسل la casa de papel season 4





رقم الحلقة عنوان الحلقة الحلقة الأولى انتهت اللعبة الحلقة الثانية عرس برلين الحلقة الثالثة درس التشريح الحلقة الرابعة تنهدات اسبانيا الحلقة الخامسة قبل 5 دقائق الحلقة السادسة الضربة القاضية الحلقة السابعة وداعا طوكيو الحلقة الثامنة خطة باريس