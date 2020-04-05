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مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:03 م
حسام عاشور
حسام عاشور
الفجر الرياضي
رد  لاعب وسط الأهلي حسام عاشور، على نادي الزمالك، بموقفه الأخير حول انضمامه إلى القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأبلغ حسام عاشور االوسطاء بينه وبين الزمالك، بأنه سيخوض تجربة احتراف في دوري خليجي بعد تأكيد رحيله عن الأهلي.

وأكد عاشور أنه ينتظر عرض من دوري خليجيي الأيام المقبلة، وانه في حال لم يصله أي عرض خليجي جيد من الناحية المالية سيرحيب بالانضمام إلى نادي الزمالك.

يذكر أن رحل حسام عاشور عن الأهلي بعد إبلاغه من قبل ناديه بعدم رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر بتجديد تعاقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.

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