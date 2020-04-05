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المعهد المصرفي المصري يطلق منصات جديدة للتعلّم الإلكتروني

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:00 م
المعهد المصرفي المصري
المعهد المصرفي المصري
أعلن المعهد المصرفي المصري "EBI"، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، في أول مؤتمر صحفي أونلاين له، عن طرح منصات تعلّم إلكتروني جديدة من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات العالمية لتوفير حلول التعلم الإلكتروني لقطاع الخدمات المالية والمصرفية، وتقنيات المعلومات وقواعد البيانات وأمن المعلومات، إلى جانب خدمات التقييم دون الحاجة إلى تواجد الممتحنين في مكان بعينه أو التقيد بتوقيت محدد.

وقال الأستاذ عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "نجحنا في توفير جميع خدمات التعليم والتقييم على الإنترنت".

وتابع نصير: "نسعى في المعهد المصرفي دائماً إلى تقديم كل ما هو جديد وذو قيمة مضافة لعملائنا، لذا نقوم بإبرام العديد من اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات عالمية حتى يتسنى لنا تحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أهمية تلك الشراكات لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات العاملين في القطاع المالي والمصرفي".

وأضاف  أن منصات التعلم الإلكتروني تتميز بالمرونة التي تساعد في تدريب وتمكين العاملين بالقطاع الصرفي للتعلم في أي وقت ومن أي مكان، ويعد ذلك أحد المميزات الهامة للتعلم الإلكتروني.

وأشار إلى أن برنامج  تأمين المعلومات المتداولة عبر شبكة الإنترنت من المخاطر التي تهدد أي مؤسسة يضم  ثلاثة مسارات أساسية يمكن أن يخضع لها جميع المتدربين وهي Security Essentials، Security Extras، وCompliance، وهو متاح بعدة لغات منها العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

وعن منصة التعلم الإلكتروني الجديدة التي تم توفيرها ، أكد المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري أن منصة "Intuition Know How" هي واحدة من أفضل أنظمة التعليم والتدريب التي تضم دورات تعليمية مختلفة فضلاً عن أكبر مكتبة واسعة النطاق للتعلم الإلكتروني في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، تضم 1500 موضوع وبرنامج يبلغون أكثر من 500 ساعة تدريبية يتم تحديثها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، فضلاً عن مهارات الأعمال المهنية المتخصصة، التي تصل سنوياً إلى أكثر من 1.5 مليون متخصص في الخدمات المالية في أكثر من 140 دولة حول العالم، وتزودهم بالمعرفة اللازمة لتقديمها في السوق العالمي سريع التطور.


ومن الطرق المختلفة التي سيقدم المعهد بها برامج قواعد البيانات ونظم التشغيل والتطبيقات ولغة البرمجةJava  ، التدريب الافتراضي Live Virtual Class، والتدريب عن بعد  Training On Demand (ToD)وهو تدريب من خلال متابعة فيديوهات تم تسجيلها مسبقاً بواسطة مدربين محترفين ويطلع عليها المتدرب عبر الإنترنت، ويعد خياراً مثالياً للمتدربين الذين لديهم معوقات في توقيتات التدريب ويرغبون في تلقي التدريب وقتما يشاؤون وفي أي مكان.

وعم حلول التقييم الإلكترونية، أكد أنها تتم عبر الإنترنت من خلال فريق عمل إدارة خدمات التقييم بالمعهد، تُسهِم في دعم وتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى، وذلك باستخدام أحدث الوسائل والأدوات لتقييم الجانب الفني بالإضافة إلى اختبارات اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي، والجانب السلوكي والجدارات السلوكية والتي تتم أيضاً إلكترونياً عبر الإنترنت، وبالتالي تعد حلاً فعالاً من حيث إتاحتها دون التقيد بزمان أو مكان.

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