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خاص لـ"الفجر الرياضي".. الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع بغداد بونجاح

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:08 م
بغداد بونجاح
بغداد بونجاح
علي نبوي

 

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة الأخبار التي ترددت في الأيام القليلة الماضية عن دخول النادي الأحمر في مفاوضات مع السد القطري للتعاقد مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح.


وقال توفيق في تصريحات خاصة :"أي كلام.. لم يحدث على الإطلاق".

 

وأضاف :"بغداد بونجاح لاعب كبير للغاية ولكن لم يحدث أن دخلنا معه في مفاوضات أو مع ناديه".

 

ويسعى النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم قوي في الصيف المقبل في ظل عدم قناعة السويسري رينيه فايلر المدير الفني بالمغربي وليد أزارو والذي بات قريبا من الرحيل نهاية الموسم حيث يلعب حاليا في صفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة.

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