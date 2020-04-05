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ريال مدريد يضحي بمهاجمه لضم موهبة نابولي

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشفت العديد من التقارير الصحفية، اليوم الأحد، أن الصربي لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، قد يكون مفتاح وصول لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز، نجم نابولي، إلى سانتياجو برنابيو، الصيف المقبل..

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن مسؤولي نابولي وجهوا أنظارهم تجاه يوفيتش، خاصة بعد خروجه من حسابات زيدان، واقتراب رحيله هذا الصيف.


ويأمل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، في ضم رويز، لتدعيم صفوف الميرنجي في الصيف المقبل، فيما يبحث نابولي عن مهاجم جديد لتعويض الرحيل المحتمل للبولندي ميليك.


ورغم امتلاك يوفيتش عرضين آخرين، أحدهما من آرسنال، إلا أن رغبة الريال في ضم رويز، قد تقود المهاجم الصربي إلى نابولي.

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