ريال مدريد يضحي بمهاجمه لضم موهبة نابولي

كشفت العديد من التقارير الصحفية، اليوم الأحد، أن الصربي لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، قد يكون مفتاح وصول لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز، نجم نابولي، إلى سانتياجو برنابيو، الصيف المقبل..