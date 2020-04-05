Advertisements

بطريقة كلاسيكية.. مازدا تحتفل بمرور 100 عام من التأسيس

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:12 م
سيارات مازدا
سيارات مازدا
احتفلت شركة مازدا بمرور 100 عام من تأسيسها بطريقة كلاسيكية، حيث أطلقت الشركة مجموعة من النسخ الخاصة من سياراتها مقتبسة من سيارتها الكلاسيكية R360 Coupe، وستحصل سيارات الشركة العشرة على نسخ مخصصة للذكرى المئوية على داخلية حمراء كلاسيكية. حملت الجنوط شعار مازدا محاط باللون الأحمر وعبارة 100sYears 1920-2020 كما وصل الشعار المئوي إلى مساند الرأس.

كما تميزت مازدا بشجاعتها ومبادراتها في عالم السيارات، وهو الأسلوب الذي تميز به مؤسس الشركة Jujiro Matsuda وتعكس عمليًا في ثمانينيات القرن الماضي أثناء إدارة Kenichi Yamamoto الذي تبنى محركات الروتري الشهيرة والتي تميزت بها مازدا مدة طويلة.

ويكر أن شركة مازدا تأسست عم 1920 وبدأت بإنتاج السيارت فعلياً في 1931، وقد حققت الشركة عشرات الإنجازات خلال تلك العقود.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مازدا عربيه عربية عربيات شركة مازدا سياره سيارة سيارات مازدا سيارات السيارات اخبار السيارات احتفال مازدا

أخبار تهمك

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ يوم

الزمالك ينفي الدخول في مفاوضات مع هدف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

3 مرشحين للرحيل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

منذ ساعة و 23 دقيقة

مرتضى منصور يرد على إعتذار الحضري للزمالك

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 23 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ ساعتين

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعة و 28 دقيقة

من بينهم مؤمن زكريا.. قرار جديد من فايلر بشأن المصابين في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ ساعة الا ربع

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ميني تشوقنا للنسخة الإنتاجية من سيارتها الكهربائية (صور)

مازدا تطلق فيديو تشويقي لسيارتها "مازدا 3" موديل 2019 الجديدة كلياً

مازدا تنشر صورة تشويقية لسيارتها "مازدا 3" الجديدة كلياً

تعرف على الفرق بين الجنوط الألومنيوم والحديد.. وأيهما أفضل للسيارة؟

بطريقة خاصة.. بنتلي تحتفل بمرور 100 عام على تأسيسها (صورة)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

08:38 م

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

07:54 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب