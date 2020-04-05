بطريقة كلاسيكية.. مازدا تحتفل بمرور 100 عام من التأسيس

احتفلت شركة مازدا بمرور 100 عام من تأسيسها بطريقة كلاسيكية، حيث أطلقت الشركة مجموعة من النسخ الخاصة من سياراتها مقتبسة من سيارتها الكلاسيكية R360 Coupe، وستحصل سيارات الشركة العشرة على نسخ مخصصة للذكرى المئوية على داخلية حمراء كلاسيكية. حملت الجنوط شعار مازدا محاط باللون الأحمر وعبارة 100sYears 1920-2020 كما وصل الشعار المئوي إلى مساند الرأس.





كما تميزت مازدا بشجاعتها ومبادراتها في عالم السيارات، وهو الأسلوب الذي تميز به مؤسس الشركة Jujiro Matsuda وتعكس عمليًا في ثمانينيات القرن الماضي أثناء إدارة Kenichi Yamamoto الذي تبنى محركات الروتري الشهيرة والتي تميزت بها مازدا مدة طويلة.

