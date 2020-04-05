من الحمام.. جيسي عبده تصدم جمهورها بإطلالة جريئة

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أطلت الفنانة اللبنانية جيسي عبده باطلالة بيضاء جريئة من داخل الحمام وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل والصور والفيديوهات إنستجرام.



وتألقت جيسي عبدو بفستان طويل باللون الأبيض مكشوفا من القدم، ونسقت معه حذاء أنثوي باللون الذهبي تناسب مع لون الفستان الذي كشف عن جمالها ورشاقتها.



واعتمدت جيسي عبدو على المكياج الهادئ كعادتها ووضعت الألوان المائلة للون البني الجذاب، مع ترك شعرها منسدلا على كتفيها.



ولم تتكلف في الظهور فاكتفت بارتداء الاكسسوارات الذهبية الانيقة في اليد، مع وضع اللون الأحمر في الأظافر.



يذكر أن آخر أعمال جيسي الدرامية كانت سك على اخواتك مع الفنان علي ربيع ولاقت نجاحًا كبيرًا.

