هالة سرحان: "فخورة بالوطن وبرئيس مصر"

Advertisements



تحرص الإعلامية هالة سرحان على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر التدوينات القصيرة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".





ونشرت هالة سرحان عبر "تويتر" فيديو للشعب المصري، وهو ينبه بعضه البعض بعدم الخروج من المنزل، وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة وطنهم مصر.





وعلقت "سرحان" على الفيديو : ده يؤكد إن هذا الشعب وهذا الوطن عظيم ومبادرة وزارة الداخليةللاسعاد الناس في بيوتها فكرة هايلة للتوعية ورفع المعنويات، أنا فخورة بهذا الوطن وبرئيس مصر وجيش مصر وشرطة مصر.



يذكر أن هالة سرحان علامية وصحفية مصرية، تعمل حاليا كرئيس قطاع الإنتاج والتوزيع بشركة روتانا الدولية للصوتيات والمرئيات والمدير العام لـستوديوهات روتانا، وكانت تقوم بتقديم برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية ولكنها تركت القناة في 31 أكتوبر 2012.