Advertisements

هالة سرحان: "فخورة بالوطن وبرئيس مصر"

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:45 م
هالة سرحان
هالة سرحان
ولاء عبد الناصر

تحرص الإعلامية هالة سرحان على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر التدوينات القصيرة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".


ونشرت هالة سرحان عبر "تويتر" فيديو للشعب المصري، وهو ينبه بعضه البعض بعدم الخروج من المنزل، وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة وطنهم مصر.


وعلقت "سرحان" على الفيديو : ده يؤكد إن هذا الشعب وهذا الوطن عظيم ومبادرة وزارة الداخليةللاسعاد الناس في بيوتها فكرة هايلة للتوعية ورفع المعنويات، أنا فخورة بهذا الوطن وبرئيس مصر وجيش مصر وشرطة مصر.

يذكر أن هالة سرحان علامية وصحفية مصرية، تعمل حاليا كرئيس قطاع الإنتاج والتوزيع بشركة روتانا الدولية للصوتيات والمرئيات والمدير العام لـستوديوهات روتانا، وكانت تقوم بتقديم برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية ولكنها تركت القناة في 31 أكتوبر 2012.

أخبار تهمك

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أستاذ مناعة: "كورونا" فيروس مُصنع خرج عن السيطرة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ يوم

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

أحمد موسي: "إرهابيون" وصلوا مصر على متن الطائرة القادمة من واشنطن

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 5 أبريل: الريال يقترب من حسم الصفقة الذهبية.. نجم الملكي يقرر الرحيل نهائيًا.. الساحر يعود إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

3 مرشحين للرحيل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الأحد 5 أبريل: الكشف عن أول الراحلين.. حقيقة ضم قاطرة الأهداف.. هل يخون حسام عاشور الأهلي وينتقل إلى الزمالك؟

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

09:03 م

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

08:38 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

07:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب