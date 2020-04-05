ويليان يعلن رحيله عن تشيلسي في الصيف

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أعلن اللاعب البرازيلي ويليان لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي رحيله بشكل نهائي عن الفريق خلال نهاية الموسم الجاري وفي فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وينتهي عقد البرازيلي مع تشيلسي في نهاية الموسم الحالي، ولم يصل الطرفين لاتفاق من أجل تجديد العقد مرة أخرى، حيث كان يريد ويليان التعاقد لمدة 3 سنوات، بينما يرغب تشيلسي في التعاقد لمدة موسمين.



وقال ‏ويليان في تصريحات صحفية :"مسيرتي مع تشيلسي انتهت، ويعلم الجميع أن عقدي ينتهي في غضون أشهر قليلة وأن تجديد العقد أمر صعب، وخلال الأشهر القليلة القادمة سأكون قادر على التفاوض مع أي فريق".



وتلقى اللاعب البرازيلي عروض كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وكانت أبرزها نادي توتنهام هوتسبير جار تشيلسي في مدينة لندن، وأبدى ويليان رغبته في ارتداء قميص السبيرز.